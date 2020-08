MOUVEMENT ASSOCIATIF : L'Etat veille à une participation efficace

Le conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a souligné à Sidi Bel-Abbès que l'Etat veille à une participation effective du mouvement associatif. Lors d'une rencontre avec des représentants d'associations activant dans la wilaya, M. Berramdane a souligné que "l'Etat assure la participation efficace et effective du mouvement associatif en l'écoutant et en prenant connaissance de ses préoccupations et problèmes, ainsi que de sa conception de la coopération à établir avec les institutions étatiques." "L'Etat impliquera les associations dans la présentation de sa vision de la démocratie participative et du rôle des associations," signalant que la Présidence de la République a initié des rencontres locales avec les représentants du mouvement associatif des wilayas en vue de débattre des mécanismes susceptibles de promouvoir le rôle du mouvement associatif selon des mécanismes juridiques, réglementaires et administratifs issus de ces rencontres." Par ailleurs, Nazih Berramdane a indiqué que "pour une exploitation optimale des moyens humains et matériels du mouvement associatif, l’Etat tend à mettre en place un cadre de concertation entre ses institutions et le mouvement associatif d’une part et entre les associations d’autre part."