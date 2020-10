MOUVEMENT ASSOCIATIF : Forte volonté politique d’accompagner la société civile

Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane a fait part, depuis Tipaza, d'une forte volonté politique de promouvoir la performance de la société civile, l'accompagner et en faire un partenaire essentiel pour amorcer le changement escompté dans un cadre de responsabilité et d'efficacité. La détermination de l'Etat et sa forte volonté d'associer, promouvoir et accompagner la société civile, en tant qu'élément primordial, dans le décollage socioéconomique et la relance du développement est une réalité et non un simple slogan, a précisé M. Berramdane lors d'une rencontre avec des membres de la société civile, tenue à la salle de Conférences de la wilaya de Tipaza. En effet, il est question de réaliser un objectif essentiel, à savoir le passage d'une action associative classique habituée à l'assistanat et l'organisation d'activités inutiles à une action associative professionnelle voire institutionnelle, a-t-il souligné. Dans cette optique, le soutien de l'Etat au profit de la société civile, traduit par l'octroi d'aides financières, ne cessera pas, mais devra se faire, cependant, au titre du sérieux et de l'efficacité dont devront faire montre les associations et organisations au service du citoyen et de la patrie, et non sur la base de la complaisance et du favoritisme, a ajouté le même responsable. Une transition, poursuit-t-il, qui ne pourra se réaliser sans la mise en place d'une plateforme numérique comportant plusieurs axes, tel que l'utilisation par la société civile des nouveaux outils dans ses actions à l'instar de la commercialisation de ses projets, ou encore la formation. Les données recueillies constitueront, par la suite, une base de données permettant d'effectuer une évaluation globale et impartiale des activités périodiques entreprises par la société civile, et méritant ainsi le soutien de l'Etat, a-t-il expliqué.