MOUVEMENT ASSOCIATIF : 2 635 associations agréées en un mois

Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a indiqué à Oran, que pas moins de 2635 associations ont été agréées en un mois à l’échelle nationale sur plus de 4000 demandes d’agrément. Lors d’une rencontre de concertation avec des représentants du mouvement associatif au Centre des conventions "Mohamed Benahmed", Berramdane a fait état du dépôt de plus de 4000 dossiers pour agrément dont 1376 sont à l’étude et 314 demandes refusées, soulignant que le refus a été notifié aux demandeurs. Le conseiller a rappelé, à ce propos, qu'il a été décidé de réduire la durée d’étude des dossiers à 10 jours, décision prise début juin dernier par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et la facilitation de la procédure pour avoir l’agrément qui faisait obstacle, par le passé, à l’activité des associations. Berramdane a souligné l’importance qu’accorde le Président de la République Abdelmadjid Tebboune au rôle du mouvement associatif dans la démocratie participative et l’édification d’une Algérie nouvelle. "Le président de la République insiste toujours sur le rôle important que joue la société civile et l’intérêt à développer le travail qu’elle effectue, ainsi que l’importance du rôle de la société civile dans la démocratie participative et dans la construction d’une Algérie nouvelle", a déclaré Berramadane, soulignant que la concrétisation de cette volonté se traduit par les mesures de facilitation décidées par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.