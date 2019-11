MOULAY SLISSEN (SIDI BEL ABBES) : Les citoyens réclament l'amélioration des services de la santé

Les membres de diverses associations ,de l'organisation de la société civile autres simples citoyens de Moulay Slissen, chef-lieu de Daïra,40 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbes, ne cessent ,ces jours, de réclamer l'amélioration des conditions de prise en charge des malades ,en matière de prestations médicales au sein de la polyclinique de la ville, une seule et unique structure de santé au profit des habitants des 4 communes de la Daïra. Faisant part de leur exaspération, voire leur mécontentement, face au manque de moyens humains et matériels dans la polyclinique, les plaignants diront que dans ces conditions lamentables , il serait très difficile d'offrir une qualité de soins escomptés, en rappelant qu'un grave accident de la circulation est survenu il ya deux semaines, à hauteur de Moulay Slissen et qu'un conducteur parmi les 4 blessés admis à la polyclinique , a succombé à ses blessures après une hémorragie interne, en raison du manque de prise en charge adéquate. Médecins et le personnel soignant qualifieraient eux, leurs conditions de travail de piteuses et déplorables."Nous nous battrons au quotidien pour assurer aux patients des services convenables mais en vain.