MOUL FIRMA : Les ‘’harkas en tenue de ‘’Hirak’’

Moul firma, charmé par l’ampleur du mouvement populaire, -qui a libéré les algériens de 20 ans de dictature sous le règne du frère du président déchu, Saïd Bouteflika à l’image de Saida Bourguiba de Tunis qui commandait la Tunisie durant la maladie de son frère jusqu’au coup de force de Benali-, il décide d’interrompre sa convalescence, et soutenir le Hirak , avec ses méthodes, bien sûr, mettre à nu les oligarques et les responsables de Mostaganem qui ont bouffé le peuple et l’argent du peuple. Moul firma , qui fait sa première rentrée hier à l’esplanade de la mairie , s’est percuté à des visages qui faisaient éloge à l’ancien système , enroulés avec le drapeau national , comme de vrais révolutionnaires… les uns ‘’harkas en tenue de ‘’hirak’’, et les autres portant des scies dans leurs bouches , critiquant à longueur de journées des honnêtes responsables et des commis d’Etat, les accusant à tort et à travers…Moul firma fut attiré par un mot, ‘’ils ont vendu Mostaganem’’ , ils ont cité tous les noms, mais personne n’a osé prononcer le nom de Bouteflika , même démissionnaire ils ont peur de lui… Et oui, dira Moul firma, les fils de Saïd reviennent sous d’autres noms, les S, les L et les F, en attendant la fin du Hirak pour prendre leurs fiches communales ! Ainsi, Moul firma, décida de dénoncer en public tous les scandales de la mafia ‘’politico- affairiste’’, et des walis qui se sont succédés à Mostaganem, Zoukh, Zerhouni, Ouadah et les autres ! Mais avant cela, en commençant par le beau-frère de Bouteflika, le sieur Belmansour, …. Restez ZEN…et préparez-moi un bon avocat !