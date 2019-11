MOTS POUR MAUX : Voter ou ne pas Voter telle est la question..!

J’irai voter par conviction.

J’irai voter pour un suffrage universel en bonne et dû forme.

J’irai voter pour un candidat qui incarne les valeurs républicaines, un candidat qui a le sens des responsabilités, je donnerai ma voix à qui la portera au firmament et tracera les voies du savoir, de la science, de la connaissance, de l’effort dans le travail jusqu’à l’aboutissement de l’excellence.

J’irai donner ma voix à l’intelligence, à la probité, à la droiture, à l’humilité et aux compétences.

J’irai donner ma voix à celui qui a intégré dans son sillage ce qu’est la Nanotechnologie, la Neurobiotechnologie celui qui priorise la recherche et le développement et qui créera de la richesse hors ––hydrocarbures en mettant un point d’honneur à fêter le dernier baril tiré. Celui qui réunira la diaspora Algérienne éparpillée aux quatre coins du monde, qui représente un trésor incommensurable dans la maîtrise des nouvelles technologies, de la biodiversité, des énergies renouvelables, du management et de la haute finance ...

J’irai voter pour un visionnaire dont mes petits enfants en seront fiers en lisant leurs manuels scolaires

J’irai voter pour celui qui rassemblera au lieu de diviser le peuple Algérien, pour celui qui écoutera sa voix et bannira la langue de bois.

En attendant ce futur président parfait, j’irai voter pour ne pas laisser le vide et le danger qui guette mon pays en proie à l’instabilité et aux menaces étrangères qui aiguisent leurs appétits pour le déchiqueter en mille morceaux à la moindre occasion.

Et si toutefois ces valeurs ne sont pas toutes réunies dans mon futur président, je me contenterai de sa bonne foi à œuvrer dans le bon sens pour y arriver...

Le cas échéant, rien ne m’empêchera de redescendre dans la rue pour un autre 22 Février un autre HIRAK moubarek...

J’irai voter animé par l’intime, l’ultime conviction : que « Blèdi d’Abord ! »