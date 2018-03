MOT DE PASSE : FAIRE TOMBER L’ACTUEL MAIRE : Chuttt !!! On conspire à l’APC de Tissemsilt

Sans doute, ce mois sacré du Ramadhan n’a pas été vraiment ce mois de tolérance et de fraternité pour les membres de l’assemblée populaire communale de Tissemsilt, la tension entre élus est montée d’un cran pour un seul objectif ; faire tomber l’actuel maire qui pour rappel est d’obédience FLN. Selon les informations recueillies, des membres de cette assemblée tout en sachant que la motion du retrais de confiance n’est plus pratique de nos jours, ils se sont comme même engagés dans une action ouverte à plusieurs hypothèses et dont les répercutions demeurent imprévisibles et sans garantie. En effet, depuis plusieurs jours déjà, une copie d’une délibération paraphée et émargée par onze (11) membres sur les quinze(15) qui composent l’assemblée expliquant les causes d’une divergence entre eux et le p APC, cette délibération qui selon un responsable qui n’a pas voulu dévoiler son identité précise au premier responsable de la wilaya des points que ces antagonistes jugent suffisants pour qu’on procède à l’ouverture d’une enquête, ils citent la mauvaise gestion qui en l’absence de preuves reste un mot creux et vague de sens, la signature de plusieurs contrats de marchés sans passer par les membres et la délibération et enfin le problème du recrutement dans le cadre du social. En somme, cette action transmise au premier responsable de la wilaya démontre du marasme qui caractérise la relation entre élus eux mêmes et entre les élus et la population.