MOSTALAND : Naissance d’un quadruplé de lionceaux

Le jardin zoologique du parc de loisirs "Mostaland" a vu la naissance de quadruplés de lionceaux d’espèce africaine dont un lionceau blanc, un fait très rare dans le monde, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction du parc. Le responsable de la clinique vétérinaire de Mostaland, M.Lakhdar Ouassini, a précisé, dans une déclaration à l’APS, qu’il s’agit du premier cas de naissance d’un lion africain blanc en Algérie, "un fait très rare dans le monde, sachant que cette espèce ne vit que dans quelques parcs zoologiques et qu’elle n’existe plus dans la nature".M.Ouassini a indiqué que les quadruplés sont en bonne santé. L’équipe médicale du parc a mis en place les conditions nécessaires à la prise en charge vétérinaire, permettant aux lionceaux, qui pèsent 1,2 kilo chacun, d’être auprès de leur mère 'Chima' sans aide externe. Le vétérinaire a indiqué que "cette naissance était attendue, car les gênes des parents, 'Chima', la mère, et 'Beckham', le père, qui proviennent de la wilaya d'El Tarf- renferment ceux du lion blanc africain, une espèce qui n’existe plus dans la nature.