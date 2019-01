MOSTALAND : Le wali lance le nouveau plan de sécurité

Dans le cadre d’inspection des divers projets de développement de la wilaya, le wali, M. Rabehi Mohamed Abdenour s’est rendu au parc de loisirs et d’attractions de Kharouba où la directrice, Mme Belmehal Samia lui a présenté un exposé sur les projets touchant au développement des assiettes foncières sans exploitation du parc. A ce sujet, il a été retenu trois nouveaux projets, dont la réalisation d’un lagon pour la nage de certaines espèces d’oiseaux, et la création de nouveaux espaces verts. Après l’inspection des lieux ciblés, le chef de l’exécutif a recommandé la réservation de lieux de détente pour les familles et une superficie de 06 hectares clôturés pour le pâturage des animaux herbivores en plein air. Par la suite, le wali a procédé au lancement d’un nouveau plan de sécurité du parc, doté d’une douzaine de caméras de surveillance qui ont été mises en service. Notons que ce plan se poursuivra par la réalisation d’autres mesures et demeure toujours en cours pour une meilleure sécurisation des lieux et des personnes. Cette visite a fait également l’objet de visites auprès de deux nouveaux hôtels où le wali a insisté sur la livraison de ces derniers pour le prochain été. En dernier, le wali s’est dirigé vers les espaces des jeux où il s’est rendu auprès du nouveau lieu de distractions, conçu selon les normes internationales et composé d’un restaurant, d’une salle de bowling, d’un parcours pour autos-tamponneuses et de divers autres jeux pour les enfants de différents âges . Ce lieu de détente a été inauguré au début des dernières vacances d’hiver. Notons en dernier, que ‘’Mostaland’’ a reçu au cours des vacances scolaires d’hiver environ 100.000 visiteurs durant ces 13 jours, dont certains sont venus des wilayas limitrophes à la wilaya de Mostaganem.