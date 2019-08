MOSTAGANEM : Visite d’inspection du wali au pôle industriel Bordjia

Pour s’enquérir sur l’état d’avancement des travaux d’aménagement regroupant deux zones industrielles Bordjia 1 et 2, le wali, Mohamed Abdenour Rebhi a effectué une visite sur le terrain. En effet, la superficie totale de ce pôle industriel est de 670 ha, que compte la wilaya pour la création de nombreux postes d’emploi aux jeunes chômeurs. Ces projets interviennent à l’ouverture des routes, le raccordement du réseau d’eau potable, d’électrification, de l’éclairage public et la réalisation du système d’assainissement des eaux usées et des eaux de pluies ainsi que la protection des eaux pluviales contre les menaces des inondations de la zone industrielle dont le taux des travaux Bordjia 1 est estimé à 50%, ce qui contribuera à un environnement favorable pour les investisseurs à la réalisation de leurs projets d'investissement.