MOSTAGANEM : Vers une classification des établissements touristiques

Dans le cadre de l’application des conditions d'exercice de l'activité de restauration de tourisme fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel n°31 et 33 ,la Direction du tourisme de la wilaya de Mostaganem, est en cours d’exécution et de suivi de l’opération de pré-classement des établissements à caractère touristique .Le texte de loi exige des restaurants de tourisme de "répondre à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de la sécurité et de la protection contre les risques de l'incendie, de l'hygiène et la salubrité publique, du commerce, de l'environnement, des assurances, ainsi que des débits de boissons et des spectacles. Pour se faire, ladite classification est prise en charge par deux commissions compétentes représentants différents secteurs et institutions locales et dont leur composition a été définie par voie officielle. S’agissant du dossier de classification à soumettre à la commission concernée, il y a du nouveau, à savoir que: il est désormais exigé un plan de sécurité, la constitution du dossier est allégée et la classification est décentralisée pour se faire au niveau local. Il est rappelé que les critères de classification par la commission sont ceux annexés aux Décrets 31 et 33 parus cette année. Selon l’article 12 l’autorisation d’exploitation est du ressort du Wali tandis que l’agrément des gérants autres personnels importants échoit à la commission compétente. Entre-temps, et suite aux communiqués adressés en ce sens, la direction du tourisme et de l’artisanat de Mostaganem invite les établissements hôteliers de la région retardataire à déposer chez elle, dans les meilleurs délais possibles leur dossier de demande de classification .En outre, une attention particulière est attirée sur le fait que la classification se fait simultanément pour l’hôtellerie et la restauration à la fois, d’une part et, d’autre part , aucune hôtellerie ne peut être classée sans classement préalable de son restaurant, conformément aux dispositions réglementaires. A noter également que la nouvelle réglementation a permis d’apurer le parc touristique où l’établissement touristique est désormais considéré en tant qu’entité à caractère commercial, ce qui fait une différence notable excluant certaines hôtelleries tel que « le complexe Hyproc »,par exemple. En phase finale et non définitive, le parc touristique de Mostaganem compte actuellement quelque 17 hôtels, 11 résidences touristiques, 01 Motel et 4 autres structures hôtelières en phase d’intégration.