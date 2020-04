MOSTAGANEM : Vers un ‘’Souk Aîn Sefra bis’’ à Tigditt ?

Alors que la pandémie continue de progresser inexorablement, désemparés, les pères de famille et les ménagères font face à des conditions difficiles pour s’approvisionner en fruits et légumes, depuis l’éradication du Souk de l’Oued Aïn Sefra sans alternative. La conjoncture délicate a favorisé d’un autre côté la tolérance de colporteurs de fruits et légumes , çà et là, comme on en voit notamment au niveau de la cité du 05 Juillet ou au quartier de Mont-plaisir. Certains se sont permis de squatter les trottoirs dans la cité Salamandre, Tigditt, « Kadous El Meddah », ainsi que des placettes comme celle de « Bordji Amar » alors que dans le même temps, des magasins s’étendent eux aussi sur le trottoir,.S’agissant maintenant du Marché couvert du centre sont insalubrité ne le quitte pas et la majorité de ses locataires n’affichent pas leurs prix, narguant les services de contrôle de l’administration du Commerce. De toutes les manières, les prix qui sont affichés exceptionnellement n’arrangent pas le pouvoir d’achat des petites bourses et encore moins les « travailleurs journaliers », actuellement en chômage forcé et que la mise en place du dispositif national de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, n’a pas fait allusion et ils sont nombreux, selon toute vraisemblance. A la surprise de certains citoyens, d’anciens commerçants du « Souk Ain Sefra » ont investi purement et simplement la place des Martyrs de la « Souika » de Tigditt, dans le périmètre de son Marché couvert toujours boudé. Apparemment, au train du « laisser-faire » et de l’indifférence des autorités communales, le risque d’avoir un « Souk Aïn Sefra –bis » avec des problèmes autrement plus compliqué et difficiles à résoudre, est plus que probable car il pourrait s’étendre, jusqu’ à « Sidi Mâamar ». Alors que les jours passent en un clin d’œil et que la Ramadan arrive à grands pas, les 5 ou 6 Marchés de proximité que compte la commune de Mostaganem demeurent inexploité et tout une chacun trouve ses bonnes raisons qui vont à contre-sens de la communauté. Si l’état actuel du commerce en fruits et légumes venait à persister, les consommateurs seraient dans l’obligation de se rabattre sur le « commerce informel » qui risquerait, à terme, de devenir problématique sinon, pire …