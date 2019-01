MOSTAGANEM : Vers la plantation de 12.000 ha en pomme de terre !

Un plan de production a été exécuté pour la plantation de la pomme de terre saison sur une superficie de 12000 ha, selon le chef de service de la production végétale de la direction des services agricoles qui a révélé également qu’une superficie de 8470 ha a été ensemencée à travers les communes de la wilaya. En effet, le même interlocuteur a également indiqué qu’une superficie de 675 ha de pomme de terre, primeur sera récoltée à partir du 15 mars de l’année en cours pour assurer la disponibilité et le prix. Cependant, l’opération de plantation accuse un retard du fait de la présence de la gelée qui tarde le processus de germination. De leur part, les producteurs de ce tubercule ont souhaité de la semence importée, chose faite. Car, elle produit plus que la semence de multiplication, dit-on semence locale laquelle est produite de la semence mère donnant un rendement faible, la raison pour laquelle, les agriculteurs sont réticents à ce type de semence dans l’obligation, ils réduisent la superficie par le fait qu’elle n’est pas rentable et le cout de l’opération est couteux.