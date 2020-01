MOSTAGANEM : Une tentative d’émigration clandestine déjouée à Stidia

Dans une opération combinée entre des éléments de la gendarmerie nationale et des agents de la sûreté urbaine extérieure de la commune de Stidia ,un projet d’émigration clandestine, à partir de la plage de Stidia, distante de 15 kilomètres du chef lieu de wilaya de Mostaganem, a été déjoué récemment, a-t-on appris. Cette affaire a été découverte après la fouille de deux véhicules paraissant suspects où, dans le premier, les forces de sécurité ont pu mettre la main sur toute une panoplie d’effets apparemment nécessaires à une traversée maritime, sur une longue distance. La fouille et l’inspection s’est soldée par la saisie d’ une somme de 500 Euros chez l’un des quatre (4) suspects arrêtés, ainsi que des gilets de sauvetage, divers habillements et des jerricans de fuel. Le second véhicule immobilisé avait à bord quant à lui, deux (2) individus qui ont été arrêtés également dans la même opération, comme faisant partie du même groupe de six (6) personnes .La même source a précisé que tous les membres de ce groupe de candidats à l’émigration clandestine, sont originaires de la wilaya de Relizane. Pour tentative d’émigration illégale par voie maritime, les mis en cause sont poursuivis et seront présentés incessamment aux autorités judiciaires territorialement compétentes, est-il indiqué, par ailleurs.