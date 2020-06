MOSTAGANEM : Une tentative d’émigration clandestine avortée

En raison d'une météo favorable, ces derniers jours, les réseaux d'émigration ont relancé leurs activités. En ce sens, une tentative d’immigration clandestine de 16 personnes, dont deux femmes, a été déjouée par les services des garde-côtes au large de Mostaganem, a-t-on appris. Ces harraga ont été interceptés à bord d’une embarcation de fortune, à 16 miles marins (30 km) au nord-ouest du port de Mostaganem. Le groupe de harraga composé de 14 ressortissants étrangers et de deux citoyens originaires de la wilaya de Mostaganem a été reconduit au port de Mostaganem pour les procédures en vigueur dans de tels cas et pris en charge en matière de soins. Ces derniers seront également remis aux services de sécurité compétents et traduits en justice pour tentative de sortie illégale du territoire national. Notons que les unités des garde-côtes ont activé, en coordination avec les autorités compétentes, le dispositif de prévention contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 au niveau de ce poste frontalier maritime.