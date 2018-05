MOSTAGANEM : Une surtension endommage des dizaines d’appareils électriques

A la veille du Ramadhan, un incident sur le réseau électrique a provoqué une surtension à la cité ‘’Benmedjahri’’, juste en face de la nouvelle gare routière. En effet, des dizaines de foyers ont été touchés par ce problème électrique, qui a endommagé plusieurs appareils électroménagers, ce qui a mis en colère les victimes de cette cité. Selon l’une de ces victimes, aux environs de 13h 30mn, cette heure-là, les gens étaient chez eux quand tout d’un coup ils ont entendu un bruit et tout a sauté. Conséquence, des dizaines d’appareils électroménagers sont partis en fumée. Dès l’incident des agents de La SDO sont arrivés sur place, Ils ont coupé l’électricité par mesure de précaution afin de limiter les dégâts et de localiser la cause du problème. Le responsable de la SDO qui gère le réseau électrique a déclaré que l’incident est rare mais pleinement identifié et qui peut générer des surtensions et endommager donc les appareils électriques et électroniques. Ce dernier a ajouté que la SDO assume l’incident et que les habitants touchés par ce sinistre sont invités à prendre contact avec la direction de la SDO pour leur dédommagement.