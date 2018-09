MOSTAGANEM : Une rentrée scolaire sous le signe de la ‘’solidarité’’

En effet, la solidarité en milieu scolaire a pour objectif de collecter le maximum d'affaires scolaires, cartables, blouses pour des enfants issus de familles démunies et très pauvres. Pour les enfants et les jeunes, l’année scolaire est une nouvelle étape dans la construction de leur futur, de leur citoyenneté et de leur relation aux autres, c’est à cet effet que l’éducation, citoyenneté et à la solidarité permet de traduire concrètement les valeurs solidaires chaque rentrée scolaire l’opération Rentrée Solidaire un cahier, un crayon, lancé cette année au profit des enfants nécessiteux, déployées autour de cette action éducative ont déjà révélé les années précédentes la capacité à créer du lien à lutter contre l’ignorance pour mieux vivre ensemble. La solidarité se matérialise aussi à travers des projets très concrets. Dans les établissements, rien ne semble vouloir dépasser le stade classique de trousseaux distribués aux élèves nécessiteux à chaque rentrée. Cela devient une action machinale. On recense «dans la dignité» les familles pauvres bien avant la reprise scolaire pour leur octroyer cette manne permettant à l'écolier d'entamer son cursus sans difficulté et même sans gêne devant ses camarades de classe. La wilaya de Mostaganem estime cette année réussir une bonne rentrée avec une couverture maximale dépassant les prévisions de départ pour l'opération d'aide accordée aux parents démunis. Par ce genre d’actions, la société civile est en passe d’assurer la complémentarité avec les autorités publiques. Cependant, si les campagnes d’aide et de soutien aux familles démunies, ne sont pas un remède miraculeux, constituent néanmoins un moyen de minimiser les effets d’un pouvoir d’achat en constante baisse.