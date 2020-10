MOSTAGANEM : Une rentrée scolaire sous haute protection sanitaire

L’ouverture de ce premier jour de la rentrée scolaire 2020/2021 a été lancée par le chef de l’exécutif à partir de l’école Meddah El Mechri dans la ville de Hassi Mamèche, A Kharouba dans la commune de Mostaganem , le wali accompagné de la délégation s’est rendu à l’école Benbadra Miloud, un établissement scolaire très moderne à tous les points de vue, doté en énergie photovoltaïque. Dans ces deux écoles, le premier magistrat de la wilaya a constaté de visu que toutes les mesures de sécurité contre le covid 19 ont été prises, à savoir : mesures barrières, dont le port du masque, la distanciation sociale… Une solution hydro-alcoolique a été mise à l’entrée de l’école pour qu’enseignants élèves et visiteurs se lavent et se désinfectent les mains. Dans les classes, où les élèves sont divisés en deux groupes pour suivre leur scolarité un jour sur deux, un aménagement a consisté à les recevoir séparés selon les distances réglementaires, soit un espace de deux mètres de distance entre chaque élève. Lors de son intervention, le wali a fait savoir que ‘’le virus est toujours parmi nous tant qu’il n’ya pas encore le vaccin et qu’il faut apprendre à vivre avec ce fléau en se protégeant tout en respectant les gestes barrières, ajoutant que la prévention doit commencer par l’école primaire. Il a également recommandé une continuité du protocole sanitaire dans le respect le plus absolu, en rappelant que l’Etat a consacré un budget spécial covid19 à l’éducation nationale dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Dans un autre chapitre, M. Boulahya a insisté sur le service des repas chauds dans les cantines scolaires, pour l’ensemble des élèves de tous les établissements et écoles de la wilaya de Mostaganem.’’.