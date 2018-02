MOSTAGANEM : Une rencontre algéro-espagnole sur le secteur agricole

Une rencontre s’est déroulée à l’hôtel Zouhour à la cité balnéaire « Les Sablettes » dans la journée de ce lundi qui a regroupé les investisseurs Algériens et les opérateurs Espagnols dans le domaine agricole. Cette contribution professionnelle a permis aux représentants des sociétés Ibériques dans le domaine agricole de l’agence extérieure « Extenda » d’Andalousie, Espagne et la chambre de l’agriculture en coordination avec la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Mostaganem d’échanger des expériences dans le cadre du partenariat. L’objectif est de cibler en premier lieu l’investissement dans le secteur agricole et la nécessité de l’importation technologique. Car l’Algérie dispose des potentialités pour promouvoir et moderniser le secteur agricole dira, la conseillère Malika Zedjaoui. Dans ce contexte, des représentants des 10 sociétés étaient présents, chacune d’elle est spécialisée dans le domaine à savoir, le contrôle de l’irrigation, les produits fertilisants, les produits phytosanitaires, le textile agricole, l’industrie agroalimentaire, emballage et autres. Ces derniers ont débattu profondément l’importance de la pratique agricole et les moyens techniques utilisés pour que les producteurs agricoles puissent faire leur choix des produits et de la mécanisation pour moderniser leurs exploitations agricoles. Les producteurs de la wilaya et les sociétés Espagnoles se sont entretenus à travers des tables rondes sur les techniques agricoles adaptées à notre agriculture dans le domaine de la transformation agro alimentaire et sur les différentes opérations phytosanitaires, contrôle irrigation par Internet et autres techniques permettant une bonne production agricole en qualité et en quantité. C’est aussi une approche pour connaitre l’agriculture, les besoins agricoles de la région et de mettre en contact les professionnels et des opérateurs des deux rives a-t-elle souligné.