MOSTAGANEM : Une production de 1,27 million de quintaux de céréales attendue

Il est attendu à la wilaya de Mostaganem une production de plus d'un million 270 quintaux de différentes variétés de céréales durant la campagne de récolte de la saison agricole 2017-2018 qui a été récemment lancée, a ton appris de la Direction des services agricole de la wilaya. Cette production attendue a été cultivée sur une superficie totale estimée à 48 075 hectares, composés de 760 mille quintaux d’orge, 350 mille quintaux de blé tendre, 138 mille quintaux de blé dur, en plus de 25 mille quintaux d’avoine. Cette production représente une augmentation estimée à 50 pour cent (680 mille quintaux) par rapport à la dernière saison agricole, selon la même source, qui a attribué cette situation aux pluies abondantes qui ont été enregistrées cette année, en particulier au cours des mois de Mars et Avril, et aussi à la maitrise des agriculteurs de la piste technique dans la production. Au cours de ce mois de mai, il a été collecté de plus de 26 mille quintaux d'orge, après la récolte d'une superficie totale estimée à 1200 hectares d’un total de 26900 hectares réservés à ce type de grain, avec un rendement estimé à 21 quintaux par hectare, a t on indiqué. Par ailleurs et dans ce même contexte, le service chargé de la production végétale de la direction des services agricoles de la wilaya a indiqué que la campagne fourragère de l’année 2017-2018 se poursuit dans de bonnes conditions. La superficie totale en fourrage vert, est de 625 ha dont la superficie emblavée est de 620 ha au cours duquel une superficie de 545 ha a été récoltée générant une production de 48550 qx. Pour ce qui est du fourrage sec, celui ci se compose des cultures de la vesce avoine et de l’avoine fourragère lesquelles occupent une superficie totale de 13430 ha dont la superficie emblavée est de 13097 ha au cours duquel une superficie de 11226 ha a été récoltée produisant 433210 qx. La superficie totale des cultures fourragères est de 14055 ha dont la superficie emblavée est de 13717 ha au cours duquel une superficie de 11771 a été récoltée engendrant une production de 481760 qx. Cette année est une année exceptionnelle compte tenu d’un apport pluviométrique important qui était propice pour les cultures fourragères dont il permettra de développer la production animale notamment en lait et en viande rouge. La campagne fenaison a été dotée de matériels agricoles notamment de faucheuses, de râteaux faneurs, de ramasseuses presses et de moyens de transport tels que remorques et tracteurs ayant facilité le déroulement de la campagne de fourrage ainsi que la disponibilité des pièces de rechange notamment fils de fer pour lier des bottes de fourrage à travers le dispositif de liage. Les coopératives des céréales et légumes secs (CCLS) de Oued Rhiou et Relizane ont procédé au milieu de ce mois en cours à l’ouverture de points de stockage au niveau des antennes de Mesra et «Sidi Ali » pour la réception et le stockage des cultures, d’une capacité totale qui est estimée à 110 mille quintaux. Il a également été réservé 50 machines « moissonneuses batteuses » relevant des coopératives de céréales d’Oued Rhiou et Relizane et la coopérative agricole de Sidi Lakhdar sans compter les moissonneuses batteuses appartenant aux privés.