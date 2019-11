MOSTAGANEM : Une mère écrouée pour maltraitance de ses enfants

La brigade de la protection de l'enfance du service de police judiciaire de la wilaya de Mostaganem a traité récemment, une affaire relative à la mise en danger de quatre enfants(4) mineurs ,âgés entre quatre (4) et huit (8) ans, et qui n’on plus que leur jeune mère, âgée de 26 ans comme support dans la vie. Cette affaire remonte au 25 novembre 2019 quand, les informations d’un voisin de ces derniers ont alerté les services de la sûreté et, selon lesquelles, quatre enfants mineurs vivent abandonnés par leur mère, dans leur domicile réduit à une seule chambre du quartier de Tigditt , dans des conditions inhumaines. Avec l’autorisation du procureur de la République, la brigade des mineurs relevant de la sureté de wilaya de Mostaganem, accompagné de la protection civile, s'est rendue sur les lieux, où ils ont trouvé les quatre frères dans un état désastreux, assis nus, sans vêtements et sans couverture dans cette atmosphère glaciale. Leur unique chambre a été trouvée dans un état chaotique, remplie de terre, de saletés, et de nourriture moisie. Dans cette situation, ils faisaient leurs besoins biologiques, dans un récipient en plastique et au même endroit où ils dormaient. En effet, par le fait que la mère leur ferme la porte par l’extérieur, pour passer ses jours et ses nuits dans la prostitution, les enfants se retrouvent emprisonnés totalement. L'enquête menée par les éléments de la brigade des mineurs, du représentant de l'éducation dans l’espace ouvert, avec le frère aîné, âgé de 08 ans, a montré que sa mère l'avait fait cesser ses études afin qu’il puisse s’occuper de ses trois frères durant son absence .Cette mère ne les visitait que rarement et ce sont ses voisins qui nourrissent les enfants, de temps en temps. Il s’est avéré aussi que la soi-disant mère grondait l’aîné en lui faisant subir des sévices et le brûlait à l’aide d’une fourchette et d’un couteau chauffés, laissant sur son corps d’horribles traces. Son palais est sous la garde de ses frères. Interrogée, la mère a affirmé que c’est son défunt père qui l’avait brûlé depuis un an, mais les déclarations de l'enfant confirmaient que c'était bien elle qui l’avait torturé. Accusée de mise en danger de mineurs, la mère en question a été présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem qui l’a placée en détention provisoire.