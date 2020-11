MOSTAGANEM : Une large campagne de nettoiement dans plusieurs quartiers

En vue de préserver l’environnement et la propreté des lieux, l’entreprise« Epic Mosta-Propre » a lancé une large campagne de nettoiement et d’entretien dans plusieurs quartiers de la ville de Mostaganem, à l’exemple d’ « El Arsàa , Panorama, Chemouma et 5 juillet" , où des opérations de désinfection se poursuivent sans relâche dans différents quartiers et lieux publics de Mostaganem. Cette campagne intervient dans le cadre de la lutte visant à enrayer la propagation de la pandémie de la (Covid-19). Munis de pelles, balais et brouettes, des dizaines de jeunes employés de ladite entreprise ont pris les choses en main dans les quartiers précités et procédé au nettoyage et assainissement pour préserver l’environnement. Au cours de l’opération plusieurs déchets, bouteilles en plastique, mauvaises herbes et autres détritus ont été collectés. Cette campagne se veut également être une opportunité pour renouer avec les gestes qui relèvent du civisme, tout en ayant un rôle déterminant dans la sensibilisation des habitants, pour s’accoutumer à la protection et préserver l’environnement, et ce afin d’éviter la prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles ainsi que des odeurs nauséabondes pouvant nuire la santé humaine à l’ombre du Coronavirus .Cette initiative vient s'ajouter à une série d'initiatives semblables, entreprises récemment par l’entreprise « Epic –Mosta propre » en coordination avec le mouvement associatif et les comités des quartiers .