MOSTAGANEM : Une femme enceinte délestée de 2,5 millions de centimes

Ces derniers temps, les cas de vols à la tire ne se comptent plus en particulier dans les endroits très fréquentés par la gente féminine et qui sont le terrain de prédilection de voleurs et de voleuses également qui sont entrés dans ce vieux métier de la facilité. L’histoire est banale mais très douloureuse voire, un désastre, par la femme qui a été victime d’un vol commis sur elle, hier, dans un de ces nombreux magasins qui prolifèrent dans le centre-ville de Mostaganem, improprement appelés « Mâarad » au singulier. Pour la plupart ce sont en fait d’anciens garages de voitures, reconvertis en grands magasins de vêtements, ustensiles de cuisine, produits de beauté…où ce type de commerce est florissant depuis une bonne décade. Le malheur, c’est que ces endroit attirent forcément de nombreuses voleuses plus que de voleurs et ce, pour ne pas attirer l’attention des potentielles victimes qui ne manquent pas surtout vers la fin de chaque mois, correspondant à l’encaissement de la paye mensuelle ou de la pension, selon le cas. C’est ainsi qu’une jeune femme enceinte de quelques mois, suivie sans le savoir probablement, a été prise soudainement de vertige s’affalant dans un coin. Ce fut l’occasion pour une voleuse de faire semblant de lui venir en aide et a profité de ce moment de faiblesse pour lui voiler son visage afin d’éviter à la pauvre femme presque évanouie de voir son visage. La voleuse a subtilisé du portefeuille de sa victime une somme de 2,5 millions, soit l’équivalent de la paie du mois et s’est faufilée parmi la foule des curieuses en prenant la poudre d’escampette. Cependant, d’autres yeux on vu la scène du vol dans la confusion du moment sans avoir eu le temps de réagir mais, l’œil vigilant de la caméra de surveillance a certainement tout enregistré. Le mari de la victime est arrivé, un moment après, sur les lieux du vol de sa femme et a pris en charge l’affaire indiquant aux personnes encore présentes que la voleuse a été filmée par la caméra de surveillance, bien qu’elle ait quitté furtivement le magasin. D’après lui, elle a été bien distinguée de face comme étant une jeune femme ne portant ni lunettes ni masque de protection sanitaire (bavette). Autrement dit, la voleuse n’irait pas loin et que son identification serait faite par les services compétents.