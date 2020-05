MOSTAGANEM : Une famille secourue d'une asphyxie

En dépit des recommandations préventives et les campagnes de sensibilisations menées par les services de la protection civile , le monoxyde de carbone ne cesse de menacer la vie des citoyen . A cet effet, les éléments de la protection civile relevant de l’unité « Amirouche » soutenus par ceux de l’unité principale sont intervenus dans la soirée d’avant-hier dimanche , aux alentours de 22 h 30 mn pour sauver 4 personnes, membres de la même famille, après avoir été asphyxiées par le monoxyde de carbone . Il s’agit en effet, d’une mère et de ses 3 enfants , résidents dans le quartier « Hai El Bahr » . Les victimes, âgées de 9 à 39ans ont eu le malaise au moment de prendre une douche à l’aide d’un chauffe- bain. Les victimes ont été secourues en temps opportun avant qu'ils soient évacuées au service des urgences médicales de Mostaganem et leur état de santé est stable a-t-on indiqué. Ce gaz peut être émis par un appareil endommagé, mal entretenu ou par une mauvaise ventilation car il est invisible, inodore et insipide, le monoxyde de carbone est un gaz indétectable pour l'être humain.