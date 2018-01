MOSTAGANEM : Une famille expulsée, appelle au secours !

Cette famille en question, composée de 4 femmes et un garçonnet de 6 ans, handicapé moteur domiciliée, au N° 20 de la rue Bensmaïne Mohamed, dans le quartier Saint Charles vivait déjà perdue par le décès de leur père qui était leur seul soutien en toutes circonstances. Dans les faits, le logement en question avait été racheté par Mme. Bouamrane (ex- propriétaire de ‘’Dressoir’’). Cependant, cette dernière a fait donation de son bien au profit de l’association des handicapés de la wilaya de Mostaganem, laquelle a entamé une procédure de récupération dudit bien, légitimement acquis. Le tribunal a statué déboutant les occupants au profit de l’autre partie qu’est l’Association des handicapés et a ordonné l’expulsion de cette famille. La décision de justice portant expulsion de la malheureuse famille a été mise à exécution, hier, dimanche 21 Janvier 2018 et a provoqué un émoi au niveau du voisinage qui ne comprend pas les tenants de l’affaire d’autant plus que la ‘’trêve hivernale’ ’n’a pas été prise en considération. Ainsi, l’effet suspensif de l’expulsion n’a pas joué en faveur de la famille mise dehors, âme et bagages. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles à cette famille en détresse et complètement désemparée ne sachant quoi faire si ce n’est que de lancer un S.O.S à l’intention de Monsieur le Wali. Ce dernier, dans un geste purement humanitaire, pourrait user de son droit discrétionnaire pour réquisitionner un gîte au profit de cette pauvre famille.