MOSTAGANEM : Une baisse sensible du volume d’eau au barrage Kramis

En effet, le barrage, Kramis situé dans la commune d’Achaacha, à l’Est de la wilaya a connu une baisse du niveau d’eau passant de 45 millions m3 à 9 millions de m3, avec la présence des cyclopes découverts par les biologistes du laboratoire en cours du mois de mars , cette contrainte est due au manque de pluies pendant les mois de décembre et janvier, provoquant ainsi, une baisse sensible d’eau dans le barrage, depuis sa mise en service en 2004. Pour cela, une commission de la direction générale de l’Algérienne des eaux, (ADE) présidée par le directeur générale, a été dépêchée à Mostaganem pour examiner la situation, ces contraintes ont incité les responsables de ce secteur, de suspendre la production en se limitant à traiter une capacité de 25 000 m3/j pour approvisionner les localités de, Ouled Boughanem, Nekmaria, Khadra et Sidi Lakhdar et quatre communes de la wilaya de Relizane, regroupant une population estimée à 150 000 âmes. En ce sens , l’ADE a réalisé un projet de raccordement de la station de dessalement jusqu’à la localité d’Achaacha en vue d’assurer l’approvisionnement de ce liquide précieux d’une capacité de 9 000 m3/j, la commission a été informée que la capacité en eau avoisine les 9 millions de m3, nécessitant un rajout de 6 000 m3/J, pour une durée maximum de 4 mois, si les conditions climatiques demeurent défavorables a-t-on indiqué. Les responsables de l’ADE et ceux du laboratoire ont précisé que les analyses bactériologiques ont démontré l’anéantissement des cyclopes.