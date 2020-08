MOSTAGANEM : Une bactérie découverte en mer à Achaacha

Selon un communiqué publié hier par l’APC de Achaàcha, la baignade est interdite au niveau de l’ensemble des plages de ladite localité à cause de la découverte d'une bactérie inconnue dans l'eau de mer. Des panneaux d'interdiction ont été placés sur les routes menant vers ces plages, notamment celle de "Sidi Abdelkader" et "Lala Adda", précise la même source. La bactérie a été identifiée lundi, lors d'un prélèvement des eaux de baignade. Il en ressort une présence trop importante de micro-organismes qui peuvent provoquer des infections. La source d’eau Bougurich « Falàa Si Cherif », a été également fermée en raison de la découverte des traces de bactéries et de matières organiques éminemment dangereuses pour la santé. Face à cette situation, la commune de Achaàcha a été contrainte de rechercher des alternatives pour approvisionner les citoyens en eau potable. Pour cela des sources d’eau seront ouvertes dans les prochains jours car les mêmes services sont mobilisés pour remédier au problème de pénurie d'eau potable et préserver la santé des citoyens, a-t-on précisé.