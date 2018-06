MOSTAGANEM : Une agence Air Algérie sans effectif !?

Sur la question de savoir où est le personnel de l’agence ? La réponse magique que vous aurez pour couvrir cette défaillance, est que les 2 agents seraient en congé de longue maladie. Notons, que le délégué régional est également en congé spécifique d’un mois, et que la direction générale est au courant de cette situation, dont la réaction se fait attendre. Seulement, le citoyen quant à lui, n’a pas besoin d’entrer dans ces détails car ce n’est pas lui le DRH d’air Algérie. Ce dernier n’arrive pas à comprendre qu’une telle situation puisse perdurer sans que les autorités de la wilaya ne réagissent pour parer à cette situation déplorable en pleine session estivale. Dire qu’air Algérie souffre d’une concurrence très rude et la voilà qu’en pleine session estivale, elle ne met pas les moyens suffisants pour y faire face en faisant appel au personnel de secours dans ce cas de figure, alors qu’on parle très souvent d’un sureffectif. Elle pousse ses propres clients à se diriger vers les autres agences de voyage privées qui prennent une commission sur chaque billet d’air Algérie vendu, ce qui cause un manque à gagner pour l’entreprise nationale. Le hic, c’est que l’agence qui est en même temps une délégation régionale et compte sous sa coupole plusieurs wilayas ferment ses portes à 12h30, donc elle n’ouvre qu’une demi-journée pour un chef-lieu d’une wilaya aussi importante que Mostaganem, vu que le chef d’agence étant seul à gérer le tout, il doit également faire la comptabilité, voire procéder au comptage des billets vendus, arrêter la caisse et effectuer le versement bancaire.