MOSTAGANEM : Un voleur d’accessoires de véhicules, sous les verrous

Dans le cadre de la lutte contre les délits de vol, les forces de la police judiciaire de la quatrième (4ème ) sûreté urbaine ont réussi à mettre hors d’état de nuire une personne spécialisée dans le vol d'accessoires automobiles, en l’occurrence, le dénommé H.A, âgé de 26 ans et, résidant à Mostaganem. C’est suite à une plainte déposée par une victime de vol d’enjoliveurs de roues de son véhicule, qu’une opération de recherches et d’investigations a été effectuée aussitôt se soldant ainsi, par l’identification et l’arrestation du suspect mis en cause dans cette affaire et ce au niveau de la Cité Salamandre, vers les coups de 21heures 30 minutes. A noter que le suspect arrêté était en possession des enjoliveurs qu’il avait volés auparavant et qui plus était en état d’ébriété. Accusé de vol d'accessoires de véhicules , sous un déguisement, en période nocturne et en état d’ébriété, il a été présenté par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, où il a été placé en détention provisoire.