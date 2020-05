MOSTAGANEM : Un véhicule complètement endommagé suite à un accident

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité principale sont intervenus jeudi vers 3h42 du matin , pour un accident qui a eu lieu au niveau du quartier 200 logements , plus précisément, dans l’intersection « Zaghloul » Cet incident est survenu suite au dérapage d'un véhicule de marque « Alto», qui s’est dévié de son passage pour percuter en plein fouet un arbre et deux poteaux électriques . Aucune blessure n’a été enregistrée , seulement des dégâts matériels importants , notamment l’endommagement complet du véhicule, à savoir l’avant et les deux coté passagers ,a-t-on ajouté. Les raisons de cet accident seraient en raison de la chaussée glissante suite aux premières gouttes de pluies , a-t-on appris. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée , par les citoyens au niveau des routes , avant et après la période de confinement partiel afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent . Les services de la protection civile ont saisi cette occasion pour appeler les citoyens de rester chez eux et éviter au maximum les sorties et les contacts physiques.