MOSTAGANEM : Un véhicule avec une famille à bord percuté par un train

Un accident a failli être fatal pour une famille complète qui s’est déroulé au niveau d’un passage non protégé d’une voie ferrée, traversant la route nationale 17 a t on appris. L’incident s’est produit au moment du passage du train de voyageurs assurant la liaison entre Mostaganem et Mohammadia, où il est entré en collision avec un véhicule léger de type « FIAT DOBLO » qui tentait de traverser la voie non protégée à la périphérie de Hassi Mamèche. Cet accident a causé des blessures au conducteur de la voiture au niveau de la jambe, et une grande panique parmi les 4 personnes à bord du véhicule parmi elles, l’épouse et ses trois enfants a t on précisé. Dans le même contexte, un autre accident plus violent s’est produit sur la route nationale n° 17 AB, dans son tronçon reliant entre la wilaya d’Oran et Bouguirat, et qui a été le théâtre avant-hier jeudi, aux alentours de 9 heures du matin, d’une terrible collision entre deux semi-remorques de type MAN, le premier transportant des barres en fer destinés à la construction, et le second était vide a t on appris. Cet incident a causé malheureusement de graves blessures au conducteur qui a été retrouvé coincé dans le compartiment du camion jusqu'à l’arrivée des éléments de la protection civile relevant de l'unité d’El Mactaa qui ont tenté de le libérer par des moyens techniques de démontage et de coupe de la ferraille du camion complètement endommagée pour être ensuite transférée à l'hôpital de Mostaganem a ton précisé.