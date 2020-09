MOSTAGANEM : Un trou dans la chaussée au centre- ville

Un des riverains a été le premier à voir ce phénomène singulier et tirer la sonnette d’alarme sur le réseau social de Facebook et ce, avec de images qui, en peu plus clairs, laissent à penser qu’il y a un danger imminent. Le trou béant et insolite qui est apparu soudainement en plein centre- ville juste en face d'un commerce où des fissures très inquiétantes sont apparues également, le long de tout le mur de cedit commerce, font peur effectivement. Le commerçant concerné est pris d’angoisse due à la peur de voir le bâti qui l’abrite s'effondrer à tout moment et cette soudaine apparition concomitante de trou souterrain et de fissures sur le mur d’en face, n’augurent rien de bon et laissent à penser qu’il y a un danger imminent à prévenir par toutes les voies et moyens. Une telles situation singulière, est considérée par de nombreux citoyens comme un signe avant-coureur d’on probable danger imminent. Sur la base de ces considérations, les responsables des services techniques sont interpellés à expertiser au plus vite la situation physique des couches sous-jacentes de la voirie et du bâti concerné. Enfin, par principe de précaution, n’est-il pas urgent, pour les autorités locales, de prendre des mesures conservatoire urgentes pour protéger les riverains et les éventuels passants.