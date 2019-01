MOSTAGANEM : Un sexagénaire interpellé pour détention de drogue

Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés à la détention et commercialisation de drogues, les éléments de la brigade de recherches et d’interventions auprès de la sureté de wilaya de Mostaganem, sont intervenus sur la base d’informations crédibles atterries auprès de leurs services indiquant la présence de l’une des personnes activant dans la commercialisation de drogue au niveau de l’un des quartiers situé à la périphérie de la ville de Mostaganem a t on appris de source sécuritaire. Pour mettre fin aux agissements criminels de cette dernière, un plan minutieux a été élaboré, menant prestement à l’identification et l’arrestation en flagrant délit du suspect en possession de deux plaquettes de drogue en plus de 7000 dinars générés de l’écoulement du poison a t on ajouté. Le suspect appréhendé, répond aux initiales de M.A, âgé de 60 ans et résident à Mostaganem, lequel a reconnu sans ambages les faits qui lui ont été reprochés liés à la détention et commercialisation de drogues. Pour le délit de détention de drogues à des fins de commercialisation et consommation, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.