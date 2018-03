MOSTAGANEM : Un réseau de trafic de drogue, démantelé

Les éléments de la police judiciaire de la quatrième sureté urbaine sont parvenus à arrêter un individu se livrant à la vente interdite de comprimés de psychotropes au sein d’un salon de coiffure. Suite au traitement d’informations faisant état de la présence d’une personne, utilisant un salon de coiffure, situé à la cité ‘’HLM’’ à Mostaganem, pour le commerce illicite de comprimés de psychotropes, en complicité avec le coiffeur. Les policiers se sont rendus sur les lieux et ont fini par mettre la main sur le mis en cause, en possession de 16 comprimés qu’il cachait au sein d’un paquet de cigarettes. Les deux individus impliqués dans cette affaire de drogue, répondent aux initiales de H.M, âgé de 27 ans, et M.M.H, âgé de 19 ans, tous deux originaires de la ville de Mostaganem. La suite de l’enquête a permis de découvrir 18 autres comprimés de psychotropes et une plaquette de drogue, lors de la perquisition du domicile du nommé H.M. Pour les chefs d’inculpation de constitution d’association de malfaiteurs, possession de stupéfiants, à des fins de commercialisation et de possession de drogue à des fins de consommation personnelle, les deux accusés ont été présentés par devant le procureur de la République auprès du tribunal de Mostaganem et ont écopé chacun de 07 années de prison et d’une amende de 20 millions de centimes.