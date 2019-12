MOSTAGANEM : Un réseau de trafic d’armes à feu démantelé

Des informations sécuritaires, reçues par la brigade mobile de la police judiciaire, de la sûreté de Mostaganem, indiquant que des personnes se livrent à un commerce d’armes à feu, ont permis aux services de la sûreté de diligenter une enquête .Celle ci a ciblé trois (3) suspects, identifiés comme étant les personnes qui activent au niveau des wilayas de Mostaganem et d'Oran. La majorité d'entre eux, âgés entre 36 et 65 ans, avaient été reconnus comme criminels notoires. Après que toutes les formalités de procédure judiciaires aient été remplies en vue de leur poursuite, le principal suspect a fini par faire l’objet d’arrestation en flagrant délit, alors qu’il était en cours de finaliser une opération de vente d'une arme à feu, de classe 05, comme première phase. Lors des perquisitions dans les logements du reste des suspects, les éléments de la police judiciaire ont pu récupérer deux (2) autres fusils et saisir 31 cartouches vides, de calibre 16 mm , entre-autre un fusil de chasse et une cartouche (01) pleine ainsi que 03 chargeuses manuelles métalliques, de taille moyenne, pour le remplissage des cartouches. Par ailleurs, quinze (15) autres petites chargeuses manuelles de cartouches ont été saisies par la même occasion. Accusés de constitution d'une association de malfaiteurs dans le but de commercialiser des munitions et armes à feu ,de cinquième classe, sans licence, un dossier de poursuites judiciaires a été établi et ficelé à leur encontre. Les suspects ont été présentés par-devant M. le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem qui statuera sur cette affaire.