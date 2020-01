MOSTAGANEM : Un réseau de 8 dealers démantelé

La première opération est survenue au niveau de la cité des 348 logements, où un véhicule suspect, du type « Peugeot 207 », avec (5) cinq personnes à bord, a attiré l’attention des policiers. Après immobilisation dudit véhicule et sa fouille générale, il a été découvert 114 comprimés de psychotropes et un petit morceau de kif traité en plus d'une somme de 7740,00 DA, considérée comme provenant du trafic de drogue où l’argent et le véhicule ont été saisis, à l’issue de cette opération. La deuxième opération est intervenue lors d’une patrouille de routine effectuée par les éléments de police au niveau du quartier de Tigditt (Mostaganem), où un véhicule suspect, du type Cherry QQ, ayant à son bord (2) deux personnes à bord, a été immobilisé et fouillé . Ainsi, il a été trouvé à l'emplacement du frein à main (4) quatre morceaux de kif traité pesant 48,30 grammes et une somme de 9600,00 DA considérée comme produit de trafic de drogue. En plus de la voiture, la drogue et l’argent ont été saisis. La troisième opération est intervenue sur la base d'informations reçues par le même groupe de police et selon lesquelles une des personnes faisait du trafic de substances hallucinogènes, à l'aide de sa voiture, du type « Maruti ».A la suite d’opération de recherches et investigations, le véhicule a été immobilisé au niveau du quartier de la « CIA » (Mostaganem) alors que le complice concerné a réussi à s’enfuir de justesse en voyant les forces de police arriver. Après la fouille du véhicule en question, sous le siège avant, il a été trouvé 180 comprimés de psychotropes, en plus d'une somme de 4565,00 DA provenant du trafic de drogue. Un dossier de poursuites judiciaires a été dressé contre les personnes susmentionnées qui ont été traduites par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem pour avoir formé une association de malfaiteurs, de possession et trafic de drogue. A l’issue de leur comparution (3) trois d'entre elles ont été placées en détention, tandis que la quatrième personne a été placée sous contrôle judiciaire.