MOSTAGANEM : Un rendement prévisionnel de 13 quintaux/ha de céréales

La campagne moisson battage a précocement démarré cette année car elle débutait auparavant au-delà de mi juin selon la direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem. En effet, certains céréaliculteurs se plaignent du manque de moissonneuses batteuses de crainte que la production céréalière ne soit pas récoltée à temps et serait impactée par la perte de production. Ces derniers attendent les moissonneuses batteuses de la wilaya d’Ain Temouchent. Ils relèvent aussi la rétrocession de la production céréalière notamment l’orge à cédé à 2500 da le quintal à la coopérative des céréales et des légumes secs, qui s’avère dérisoire selon eux. Cette situation leur a obligé à délaisser la culture de l’orge et de le substituer en blé car, celui-ci est plus rentable puisque les céréaliculteurs le cède à 4500 da le quintal à la coopérative des céréales et des légumes secs, CCLS. Les prévisions sont tablées sur une production totale de 545 648 q avec un rendement de 13 q/ha, blé dur, 107 984 q, 16 q/ha, blé tendre 169 530 q, 15 q/ha, orge 248 304 q, 12 q/ha, et avoine 19 830 q, 10 q/ha. La superficie emblavée en céréale, est d’une superficie totale de 46212 ha dont la superficie du blé dur est de 7887 ha, blé tendre 11262 ha, orge 24786 ha et avoine 2217 ha. La superficie à récolter est de 40729 ha de céréale toutes variétés confondues soit un écart d’une superficie de 5486 ha, laquelle pourrait être justifiée par les aléas climatiques ou par manque de moyens matériels et financiers. La superficie récoltée en blé dur est de 115 ha, blé tendre 222 ha, orge 855 ha et avoine 75 ha soit une superficie totale récoltée de 1267 ha qui ont générées une production obtenue de 1725 q de blé dur, 3330 q blé tendre, 12825 q orge et 750 q d’avoine, soit une production totale de 18630 q, avec un rendement de 15 q/ha. Notons que la céréaliculture est concentrée à l’Est de la wilaya de Mostaganem notamment, Sidi Ali, Tazgait et Ouled Maallah.