MOSTAGANEM : Un nouveau poste d’alimentation en électricité à Aïn Nouissy

Pour achever les travaux génie civil, une durée de 12 mois a été impartie et environ 8 à 12 mois pour la mise en place des équipements au niveau de ce projet. Ce poste d’alimentation en électricité est destiné à soulager la région Est de la wilaya de Mostaganem, dont les trois daïras concernées sont : Ain Nouissy, Hassi Mameche et Bouguirat, a-t-on indiqué de la direction de ladite société. Celle-ci a précisé que 12 départs seront créés et vont soulager ceux qui existent déjà et, notamment, alimenteront la zone d’activité de Fornaka et celle de Bâaïzia, ce qui ne manquera pas de redynamiser l’investissement dans la région .En parallèle à ces travaux d’électrification, la Direction de Distribution de Mostaganem a entamé également d’autres projets concernant le gaz naturel, tels que le remplacement des anciens réseaux en acier par des nouveaux en Polyéthylène, qui ont touché plusieurs quartiers de la ville de Mostaganem sur une consistance de 13km, pour un total de 520 branchements remplacés. D’autres réalisations de raccordement en gaz naturel ont été achevées sur le territoire de la wilaya, touchant les communes de Tazgaït, Fornaka, Stidia, Sirat, Ain Boudinar, El Haciane, Ain Nouissy, Sayada ainsi que d’autres localités comme H'chem, la zone industrielle de Bâaizia et Douar Laouedj, pour un total de branchement égal à 3673 foyers. Par contre, il faut noter que les trois communes d’Achâacha, Khadra et Nekmaria seront raccordées au gaz domestique, avant la fin de l’année 2019 .Leur raccordement alimentera quelque 3647 foyers permettant ainsi de couvrir 29 communes sur les 32 que compte la wilaya de Mostaganem.