MOSTAGANEM : Un mort et 2 blessés dans un accident de la route

Les éléments de la protection civile relevant de l'unité secondaire de Hassi Mameche, dans la wilaya de Mostaganem, sont intervenus ce vendredi vers 14h20 dans un accident mortel qui a eu lieu sur la route nationale N° 17, reliant les communes de Hassi Mameche et Ain Nouissy, plus précisément dans la région appelée "Benzaza", a-t-on appris de ce même corps. Le drame s’est produit suite à une violente collision entre un camion et une voiture de marque Renault Clio. Le terrible choc n’a laissé aucune chance au conducteur de cette dernière d’échapper à la mort .L'accident a causé également des blessures de divers degrés de gravité à 2 autres personnes âgées de 33 et 46 ans, a-t-on ajouté. Les victimes ont reçu les premiers soins sur les lieux, avant d’être évacuées vers les urgences médicales de Mostaganem, tandis que la dépouille mortelle du conducteur, qui est âgée de 46 ans, a été déposée à la morgue du même établissement, a-t-on précisé. Suite à ces drames qui endeuillent à chaque fois des familles, les services de la protection civile appellent les conducteurs de la route à plus de vigilance et à respecter le code de la route afin d’éviter ce genre d’accidents mortels.