MOSTAGANEM : Un mort dans un incendie au port

Hier aux alentours de 4 H 05 minutes, le Centre national de coordination de la wilaya de la protection civile a été alerté d’un incendie au niveau d'un bâtiment administratif situé au port commercial de Mostaganem. En effet, l’incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée d’une bâtisse composée de deux étages, appartenant à la direction du port. Quatre unités d’intervention de la protection civile à savoir l'unité portuaire, l'unité principale, l’unité marine et l’unité de Kharouba, avec un total de 22 agents ont été dépêchés sur les lieux du sinistre où l’opération d'extinction des feux était dirigée par deux officiers. A peine arrivés, les éléments de la protection civile ont cerné les flammes déchainées pour éviter leur propagation aux étages supérieurs. Le sinistre s’est malheureusement soldé par la mort d’une personne âgée de 37 ans originaire de Mostaganem détruisant tout ce qui se trouvait au rez-de-chaussée a-t-on ajouté. Deux autres personnes ont été secourues, la première avait du mal à respirer, et la seconde se trouvait en état de choc. L’opération d’intervention a duré (05 heures). Après l’ouverture d’une enquête par la police scientifique sur les circonstances de l'incendie, le cadavre de la personne décédée a été transporté à la morgue de l'hôpital de Mostaganem. Pour information, l'opération d'extinction s’est déroulée sous la supervision du Directeur de wilaya de la protection civile, le colonel Zeghed Abdelhamid, en présence de la Sûreté Nationale, la Douane, le Commandement du Port, et la police scientifique a- t-on indiqué.