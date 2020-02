MOSTAGANEM : Un mort dans un accident de la route

Les services de la protection civile ont enregistré un accident de circulation mortel avant hier mardi, vers 14h00 au niveau du chemin de wilaya, N °13A, reliant les communes de Kheir-Eddine et Ain Tedelès. L’accident s’est produit, quand une voiture de marque "Peugeot 207" a dérapé pour aller directement percuter un arbre, causant le décès immédiat du conducteur du véhicule qui a succombé à ses graves blessures. Il s'agit d’un jeune homme âgé de 23 ans, originaire de Ain Tedelès. La dépouille mortelle de la victime a été transportée à la morgue de l’hôpital de la région par les éléments de la protection civile. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes exacts de cet accident. Que l’âme de la jeune victime repose en paix. De nouveaux appels sont lancés aux citoyens pour plus de vigilance sur les routes afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent et ne viennent alourdir davantage le bilan des vies humaines et endeuiller de nouvelles familles.