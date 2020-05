MOSTAGANEM : Un mort dans un accident de la route à Enaro

Les éléments de la protection civile relevant de la daïra de Ain Tedeles sont intervenus avant-hier jeudi, dans un grave accident qui a eu lieu au niveau de la route nationale N90A, plus précisément dans la région appelée « Ouled El Ghali, Enaro » en direction vers la commune de Sour , a-t-on appris des services de la protection civile . Le drame s’est produit suite à une violente collision entre un camion de poids lourd de marque « Hino » et une moto. Le terrible choc n’a laissé aucune chance au conducteur de cette dernière d’échapper à la mort a-t-on ajouté. Le corps de la victime a été ensuite transporté par les éléments de la protection civile vers le service de la morgue de l’hôpital de Ain Tedeles, a-t-on précisé. Suite à ces drames qui endeuillent à chaque fois des familles, les services de la protection civile appellent les conducteurs de la route à plus de vigilance et au respect du code de la route afin d’éviter ce genre d’accidents mortels, a-t-on encore précisé.