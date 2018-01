MOSTAGANEM : Un malade mental assailli en plein jour !

Hier, aux environs de 13 h20, en face de l'immeuble le "colisée", à la rue Khettab Abdelkader, un malade mental parait-il, connu par certains habitants du quartier de Mont plaisir, a jeté des pierres à l'endroit des bus en stationnement. Les exploitants d'un bus qui a été ''caillassé" se sont mis à sa poursuite en tenant un tube métallique, en guise d'arme. Se sentant en danger, l’auteur tenta une fuite désespérée en se faufilant à travers les taxis, a fini par traverser la rue en direction de l'immeuble de Trésor de la wilaya. Malheureusement, il a été rattrapé par ses deux assaillants qui lui couraient après quand l'un deux, lui asséna un violent coup, par derrière avec son arme de fortune, le laissant, gisant, gagné par des soubresauts convulsifs, avant de prendre la fuite à leur tour. Des passants ont accouru pour lui porter secours quatre minutes après et ont appelé les services de la protection civile pour le prendre en charge vers les urgences…Ce fut une scène atroce qui s'est déroulée, en plein public, en l'espace de quelques secondes. Des citoyens ont été choqués devant une telle violence de certains individus qui crée un certain malaise et un sentiment d'insécurité.