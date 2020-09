MOSTAGANEM : Un homme tué par une voiture à Sidi Lakhdar

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les différents services de la protection civile, le nombre des accidents de la route ne cesse d’augmenter, surtout en cette saison estivale. Dans ce sillage, les éléments de la protection civile relevant de l'unité secondaire de Sidi Lakhdar sont intervenus dans un dramatique accident de la circulation, qui a eu lieu lundi soir, au CW N°42, plus précisément au douar « Ouled Djilali Belarbi», dans la commune de Sidi Lakhdar, a-t-on appris. Le drame s’est produit lorsque la victime, un homme, âgé de 35 ans, se trouvait à proximité de la route où il s’est fait violemment percuté par un véhicule. Ce dernier a été évacué en urgence dans un état grave vers l'hôpital de Sidi Lakhdar, malheureusement il a succombé à ses graves blessures et a rendu l’âme lors de son admission à l’hôpital, selon les déclarations du médecin de cet établissement, a-t-on ajouté. Que l’âme de la victime repose en paix. Les autorités lancent de nouveaux appels aux citoyens à être plus vigilants sur les routes afin d'éviter à ce que de nouveaux drames routiers ne se produisent et viennent alourdir le bilan des vies humaines et endeuiller de nouvelles familles.