MOSTAGANEM : Un hommage rendu au muezzin de la mosquée Badr

Un hommage a été rendu au défunt Karim Norredine à Chemouma par l’association Al Ahbab en présence de la famille et autres invités dont des anciens joueurs. Ce dernier connu par la population pour ses valeurs morales et son dévouement au travail, était le muezzin à la mosquée « El Badr », à Mostaganem. Cet hommage entre dans le cadre des actions de l’association, caractérisées par des visites de solidarité lors de grandes occasions et tournois, à des anciens joueurs et personnalités publiques. Au terme de cet événement, des cadeaux ont été distribués à la famille du défunt. Le père ému a déclaré : « Je ne sais comment remercier tous les présents, invités, d’avoir pensé au défunt qui était aimé par beaucoup de gens ». Notons que ladite association organise depuis 20 ans des tournois gratuitement en prenant en charge les frais de participation et les dépenses des équipes. Questionné sur l’évènement, M. Makherbeche Nacer, l’organisateur de cette initiative, a indiqué que plusieurs anciens joueurs et vedettes de foot de la wilaya seront honorés lors de grandes occasions.