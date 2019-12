MOSTAGANEM : Un gang de 04 dealers démantelé par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment l'élimination des foyers de trafiquants, le groupe régional de la gendarmerie nationale de Mostaganem, « Benyahia Belkacem » a organisé, avec la participation de toutes ses unités, à une opération de raid à grande échelle qui a ciblé plusieurs tanières à criminalité croissante. Cette opération a abouti à l'arrestation de 04 personnes âgées de 26 à 35 ans, avec la saisie de produits suivants, à savoir : 90 comprimés de psychotropes de marque « prégabaline 300 mg » ; 14 autres comprimés d’hallucinogènes de marque « Lyrica , prégabaline 150 mg » ; 38,5 g de kif traité. Comme il a été saisi également 144 canettes de bière de 50 ml, et ce, en plus de 49 400,00 dinars Algériens considérés comme un produit financier découlant de transactions illégales. Les interpellés ajoute la source d’information, seront traduits incessamment devant les autorités judiciaires territorialement, compétentes et ce, dès la fin de l'enquête en cours, au sujet de cette affaire.