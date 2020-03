MOSTAGANEM : Un directeur de l’EPSP sommé de plier bagages !!

La branche syndicale de l'Établissement public de santé de proximité Mostaganem (EPSP) accorde au directeur de l'établissement un délai de 10 jours pour quitter l’EPSP, en raison de ses actions immorales contre les travailleuses. C’est ce qui a été rendu public à travers un communiqué publié récemment sur le réseau social, par le porte-parole syndical. Dans son texte publié, avant-hier, il est indiqué ce qui suit : « En considération des nombreuses plaintes reçues par la branche syndicale des travailleurs de l'institution et qui relèvent des comportements immoraux et des harcèlements répétés, de la part du directeur de l’Etablissement de la santé en question et notamment ,le conseil de l’union générale du syndicat des travailleurs Algériens ,branche de l’établissement de la santé de proximité de Mostaganem, s’est réuni en présence du Directeur mis en cause. Ce dernier a été confronté aux plaintes contre lui écrites par des travailleuses, dont certains des éléments de preuve l’accablant .Selon ce qui est rapporté par la même source ; «ce dernier a admis les actions qui lui sont reprochées et a demandé à l’assistance de le pardonner et de classer ce qui s'est passé avec lui, promettant que les faits reprochés ne se reproduiront plus à l'avenir ». Après avoir écouté les aveux de ce directeur mis en cause, ajoute notre source, « les membres du Conseil Syndical ont décidé de lui donner un délai de dix (10) jours pour quitter cet Etablissement ». Les représentants du syndicat des travailleurs ont précisé que :« Dans le cas où ce directeur resterait à la tête de cet Etablissement, les travailleurs organiseront un mouvement de protestations par des marches à travers les artères de la ville. L’organisation des manifestations et marches vont se dérouler dans les rues de la ville ».A cette cause, rappelle le syndicat que « toutes les décisions prises lors de la réunion de confrontation avec ledit directeur, sont consignées dans le procès-verbal de la réunion, adressé à l’intention du directeur de la santé et de la population de Mostaganem, « afin qu’il prenne les décisions nécessaires tendant à préserver la réputation de l'institution et réhabiliter l’honneur des travailleuses qui ont été soumises à des pressions et à des insultes de la part de ce dernier ».