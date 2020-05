MOSTAGANEM : Un décor d’une fête de l’Aïd pas comme les autres

En effet, un tout autre comportement individuel et collectif qui est attendu de la part des Mostaganemois à l’occasion de la fête de l’Aïd, eux, qui n’ont pas fait preuve d’une forte adhésion aux mesures de prévention laissant transparaître plutôt des signes d’insouciance en pleine urgence sanitaire. C’est la fête de l’Aïd qui dérogera à la tradition et aux pratiques dans le sens où il n’y aura point de déplacements, de visites aux proches et aux malades comme, il ne sera point permis d’accomplir les rituels de circoncision. Notons en ce sens que les investigations sanitaires ont révélé que la majorité des infections au coravirus sont due aux rencontres familiales et autres regroupements de personnes « Nous avons tous envie de célébrer cette fête en famille dans la joie, et c’est dans le principe de notre religion d’aller rendre visite à nos proches en pareille occasion pour maintenir le lien familial, mais la situation exceptionnelle que nous traversons ne nous le permet pas. Nous pouvons tout de même le faire à distance, il y a les moyens pour cela comme les réseaux sociaux , le téléphone……etc) a indiqué Amine un fonctionnaire . Tout le monde sait que le meilleur moyen de prévention, c’est de rester chez soi, alors s’il vous plaît, respectez cette consigne», insiste-t-il. Par ailleurs ,les parents sont invités à reporter la circoncision qu’ils avaient prévue pour leurs enfants. «Le report de la circoncision des enfants est indispensable pour éviter la propagation du nouveau Coronavirus», a conseillé les spécialistes du domaine .