MOSTAGANEM : Un décès, causé par la grippe saisonnière

En marge de la journée d’information et de sensibilisation sur la grippe saisonnière, organisée par la direction de la santé de Mostaganem à la faculté de médecine, le docteur Mohamed Benahmed, chef du service de prévention à la direction de la santé et la population, a déclaré à l’APS, qu’un seul cas de décès par le virus de la grippe saisonnière a été enregistré à ce jour dans la wilaya de Mostaganem. Par ailleurs, il a souligné que les services de la santé ont enregistré à ce jour un seul cas de décès dû au virus H1N1. La malade morte réside à la périphérie de la commune de Sidi Lakhdar à 50 kilomètres à l'est de la wilaya. Les centres de référence de prise en charge des cas de grippe saisonnière compliqués au niveau de la wilaya de Mostaganem ont enregistré à ce jour neuf cas ayant nécessité des soins intensifs, dont six femmes enceintes, suivies au niveau de la clinique maternelle et infantile Lalla Kheira . Quant aux unités de santé et les établissements hospitaliers de Mostaganem, ils ont diagnostiqué 300.000 malades de grippe durant le dernier trimestre de l'année 2017. Ils ont également vacciné 23.000 personnes, depuis le début de la campagne de vaccination saisonnière, depuis le 16 Octobre dernier.