MOSTAGANEM : Un dealer arrêté par la police à El-Houria

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité , notamment le trafic et consommation de drogue, sous toutes ses formes, les éléments de la police judiciaire de la sécurité urbaine du quartier d’El-Houria à Mostaganem, ont arrêté un jeune homme de 23 ans, impliqué dans une affaire de trafic de comprimés hallucinogènes .En effet, c’est après une perquisition au domicile d’un suspect dans une affaire de vol qualifié, que les éléments de la police sont tombés sur 19 comprimés d'hallucinogènes ,de marque « "Ecstasy Domino », ainsi qu’un montant de 450 Dinars, représentant un produit de vente .Lors de son interrogatoire, le suspect en question a reconnu être propriétaire de comprimés hallucinogènes saisis, chez lui ,et en avoir vendu dans son voisinage, au niveau du quartier « El Hourria » et ce, avec la complicité de ses deux partenaires .Selon ses aveux, ces derniers l'ont financé en échange du partage des bénéfices entre eux, à la fin de chaque vente .Pendant que les recherches continuent, pour arrêter les deux autres acolytes, le suspect arrêté a été présenté devant le parquet qui l’a écroué, pour trafic de psychotropes et association de malfaiteurs .